Pontecorvo, furto in abitazione sventato dai carabinieri

I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Pontecorvo, nel pomeriggio di ieri, durante l’espletamento di un servizio perlustrativo volto a contrastare i reati predatori, in particolare i furti ai danni di abitazioni, giunti nelle adiacenze di una privata abitazione, notavano tre persone con il volto coperto che in tutta fretta salivano a bordo di un veicolo di grossa cilindrata, Audi RS3 di colore grigio, ove vi era una quarta persona alla guida, dandosi a precipitosa fuga.Ne scaturiva e un inseguimento tra le campagne di Pontecorvo e San Giorgio a Liri, con l’ausilio di altri veicoli in circuito di questa Compagnia Carabinieri e della Compagnia Carabinieri di Cassino, si tentava invano di bloccare l’autovettura. Il veicolo in fuga imboccava il casello autostradale A1 di Cassino con direzione Napoli e nonostante l’ausilio della Polizia Stradale, subito attivata, a folle velocità nel traffico con manovre azzardate (zig zag) faceva perdere le proprie tracce.Le indagini sono tuttora in corso da parte dei militari dell’Aliquota Operativa di Pontecorvo per identificare i fuggitivi che, disturbati dalla “gazzella” dell’Aliquota Radiomobile, dopo essere penetrati in una abitazione, non riuscivano a portare a termine l’azione delittuosa.

