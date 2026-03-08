Pontecorvo, fuori strada sull’A1 nella notte: tre imprenditori gravemente feriti

Momenti di grande apprensione nella notte lungo l’autostrada A1, dove si è verificato un grave incidente stradale nel tratto in direzione sud, a circa un chilometro prima dell’uscita di Pontecorvo.

Coinvolto un furgone a bordo del quale viaggiavano tre persone, tutte residenti in provincia di Isernia e titolari di un ristorante. Per cause ancora in corso di accertamento, il veicolo avrebbe improvvisamente perso il controllo, sbandando e superando il guardrail prima di finire la propria corsa su un terrapieno ai margini della carreggiata.

L’impatto è stato particolarmente violento e ha provocato gravi conseguenze per gli occupanti del mezzo. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti rapidamente i sanitari dell’Ares 118, i vigili del fuoco e gli agenti della polizia stradale di Cassino, che hanno provveduto alle operazioni di soccorso e ai rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

I tre feriti sono stati trasportati d’urgenza all’ospedale “Fabrizio Spaziani” di Frosinone. Due di loro, viste le condizioni particolarmente critiche, sono stati successivamente trasferiti in una struttura ospedaliera di Roma.

