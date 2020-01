Pontecorvo (FR) – Via libera al progetto per la ristrutturazione della Chiesa di Sant’Ermete e San Grimoaldo in contrada Ravano

La giunta comunale ha dato il via libera al progetto, con tutti i criteri tecnici, per la ristrutturazione della Chiesa di Sant’Ermete e San Grimoaldo in contrada Ravano. Nelle prossime settimane l’apertura del cantiere.

“Si tratta – ha spiegato il sindaco Anselmo Rotondo – di un atto documentale e formale molto importante che rappresenta il passaggio preliminare per l’indizione della gara d’appalto e, quindi, l’avvio dei lavori.

Con questo atto, ulteriore e necessario, si porta a termine un impegno preso con la comunità di Ravano che ormai da qualche anno si è vista, per questioni legate alla sicurezza, chiudere la chiesa di Sant’Ermete e di San Grimoaldo. Personalmente insieme all’intera amministrazione ho preso l’impegno di iniziare e portare a termine i lavori prima della scadenza del mandato elettorale. Per le prossime settimane verranno assegnati i lavori. Si è trattato di una procedura molto importante per la quale ha lavorato sia l’ufficio tecnico comunale ma anche il tecnico incaricato l’architetto Aldo Petrilli ciò per portare a termine nel più breve tempo possibile l’importante opera di ristrutturazione. E per questo – ha concluso il sindaco – ringrazio tutti coloro che hanno collaborato e stanno collaborando per ridare alla comunità di Ravano la propria chiesa”.

COMUNICATO STAMPA