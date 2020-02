Pontecorvo (FR) – Verde pubblico, affidamento ad una ditta

Sarà il Mulino dei Fiori, di Alessandro Iannone, a gestire per tre anni il verde nelle intersezione stradali tra Via San Giovanni Battista e Via Toscanini e tra Via San Tommaso D’Aquino e Via Vallario. La ditta, unica a rispondere alla manifestazione d’interesse pubblicata dall’amministrazione comunale, ha ottenuto l’affidamento delle aiuole e rotatorie con atto dell’ufficio tecnico comunale.Il Mulino dei Fiori, come da bando, avrà la possibilità di sponsorizzare il proprio marchio commerciale.“Ringraziamo l’unica attività del settore che ha risposto al bando. Questo – ha ribadito il sindaco Anselmo Rotondo – è un modo per prendersi cura del verde pubblico con il coinvolgimento di soggetti privati che si impegnano a rendere sempre perfette e pulite le nostre rotatorie. Ora l’affidatario eseguirà, a proprie cure e spese, tutti gli interventi di rifacimento, sistemazione e manutenzione delle aree verdi assegnate posizionando e mantenendo un massimo di 3 cartelli pubblicitari all’interno della rotatoria e nel rispetto delle prescrizioni tecniche”.

COMUNICATO STAMPA

Correlati