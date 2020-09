Pontecorvo (FR) – Un nuovo caso positivo di coronavirus

In una nota sulla pagina Facebook il sindaco di Pontecorvo, Anselmo Rotondo, informa i cittadini che c’è un nuovo caso positivo di coronavirus e invita i cittadini a rispettare le misure di contenimento della pandemia. Riportiamo di seguito la nota integrale.

“Sono stato appena informato dalle autorità sanitarie che c’è un nuovo caso di positività a Covid-19 a Pontecorvo.

INVITO tutti i cittadini a rispettare in maniera rigorosa le disposizioni per il contenimento della Pandemia:

-) Mascherina.

-) Distanza di sicurezza.

-) Lavaggio continuo delle mani.”

Correlati