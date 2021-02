Pontecorvo (FR) – Un milione di euro per il recupero del centro storico

Un’area completamente abbandonata da diversi decenni che ora, grazie a un finanziamento statale, tornerà a vivere.

L’amministrazione comunale di Pontecorvo, guidata dal sindaco Anselmo Rotondo, ha ottenuto l’ok a una richiesta di finanziamento avanzato nell’annualità 2017-2018.

“Il progetto finanzia, contestualmente, due opere: una a Pontecorvo e una Pico. Il nostro Comune avrà a disposizione 1 milione di euro per il prolungamento della Villa Comunale e la realizzazione, dove ora ci sono i vecchi bagni pubblici abbandonati, di una struttura a destinazione sociale. Ringraziamo l’ex assessore ai Lavori Pubblici, Fernando Carnevale, e quanti hanno collaborazione affinché si ottenesse l’importante finanziamento.

Finalmente, dopo decenni, quella parte del nostro centro storico avrà la possibilità di una nuova vita. Come abbiamo più volte detto: la continuità amministrativa è un tassello importante per portare a termine i tanti i progetti avviati. Questo è uno di essi”.

Lo affermano in una nota congiunta il sindaco Anselmo Rotondo e l’assessore ai lavori pubblici Gianluca Narducci.

COMUNICATO STAMPA