Pontecorvo (FR) – Truffa: denunciato 37enne

I Carabinieri di Pontecorvo, a conclusione di un’articolata attività di indagine, hanno identificato e deferito in stato di libertà per “truffa” un 37enne polacco, già censito per reati contro il patrimonio. L’uomo, attraverso un annuncio pubblicato su un sito internet di vendite online, relativo ad un giubbotto di un noto brand, riusciva ad intascare la somma € 100 da un 51enne di Pontecorvo, per poi inviare allo stesso un articolo completamente diverso e di scarso valore commerciale.

