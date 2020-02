Pontecorvo (FR) – Truffa, denunciato 34enne

Ieri, in Pontecorvo, il personale del locale Comando Stazione Carabinieri, deferivano in stato di libertà, un 34enne residente in Acerra (NA) ( già gravato da vicende penali contro il patrimonio e la persona) , poiché resosi responsabile del reato di “truffa”.Le verifiche svolte dal personale operante, scaturite dalla denuncia-querela formalizzata da un 83enne di Pontecorvo, consentivano di accertare che il 34enne si era presentato presso l’abitazione dell’anziano qualificandosi come tecnico Enel e, con la falsa promessa di accreditargli un rimborso a lui dovuto, si faceva consegnare la carta libretto ed il relativo pin per poi prelevare complessivamente la somma di Euro 1.200,00 dal libretto di risparmio postale intestato alla vittima. I Carabinieri grazie a specifiche attività tecniche, corroborate anche dalle immagini acquisite dal circuito di video sorveglianza degli due uffici postali, di Pontecorvo e Frosinone, riuscivano a dare un volto al truffatore ed in seguito ad identificarlo.

