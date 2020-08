Pontecorvo (FR) – Tenta di rubare un’auto parcheggiata, scoperto dal proprietario fugge: rintracciato e denunciato

Nel pomeriggio di ieri i Carabinieri del NORM della locale Compagnia di Pontecorvo, hanno deferito per “tentato furto” un 25enne di Esperia, già censito per reati contro la persona, contro il patrimonio e in materia di stupefacenti. A seguito della segnalazione da parte di un cittadino, in pochissimo tempo i Carabinieri hanno identificato il 25enne che aveva tentato di rubare un’autovettura parcheggiata nel centro abitato di Pontecorvo, non riuscendovi grazie all’intervento del proprietario della stessa. Vistosi scoperto il soggetto si allontanava velocemente, ma in poco tempo veniva rintracciato ed identificato dai militari operanti nel centro della città.

COMUNICATO STAMPA – FOTO ARCHIVIO

