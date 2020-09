Pontecorvo (FR) – Sindaco Rotondo: “E’ la vittoria dei cittadini, subito operativi per la comunità”

“E’ la vittoria di una squadra fortemente legata ai principi di legalità e trasparenza nella gestione della cosa pubblica. Questa vittoria la dedico a tutti i cittadini onesti, a chi, con umiltà e senso di sacrificio, ogni giorno non si piega alle logiche del potere. Nessun potere”, è stato il commento del sindaco Rotondo dopo la riconferma. “E’ stata una campagna elettorale dai toni forti, nella quale abbiamo tenuto alto il senso di comunità evitando di cadere nelle polemiche di tipo personali. In questi cinque anni appena trascorsi abbiamo risanato i debiti ventennali e avviato tante opere.

Ai cittadini abbiamo chiesto fiducia per portare a termine i tanti progetti, c’è stata accordata con una percentuale di voti maggiore rispetto al 2015. Ciò vuol dire che Pontecorvo è matura, ma soprattutto non vuole, definitivamente, tornare al passato. Ci rimetteremo subito a lavoro per i cittadini tutti. Ora la campagna elettorale è finita e abbiamo il dovere di ritrovare il senso di comunità.

Quella comunità unita che abbiamo dimostrato di avere durante il periodo del lockdown. Già da questa mattina saremo al nostro posto, per onorare al meglio la fiducia ottenuta”, ha concluso Rotondo.

COMUNICATO STAMPA

