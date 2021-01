Pontecorvo (FR) – Si spostano in un comune diverso da quello di residenza, multati e F.V.O. per tre giovani

I militari del NORM della Compagnia di Pontecorvo hanno sanzionato un 21enne, un 22enne ed un 24enne, tutti residenti nella provincia di Roma. I predetti, sono stati controllati in Pontecorvo a bordo di un’autovettura nonostante il divieto di spostamento in un comune diverso da quello di residenza nelle aree classificate arancioni, senza fornire valida giustificazione sulla loro presenza in loco. Espletate le formalità di rito, ricorrendo i presupposti di legge, sono stati anche proposti per l’emissione del foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno nel territorio del Comune di Pontecorvo per anni tre.

COMUNICATO STAMPA – FOTO ARCHIVIO

Correlati