Pontecorvo (FR) – Scuola e riaperture a settembre, Paliotta: “Non facciamoci trovare impreparati, il comune si attivi”

La sicurezza degli studenti e degli istituti scolastici sia tra le priorità del Comune di Pontecorvo.

Il consigliere comunale di minoranza e candidata a sindaco di “Cambiamo Pontecorvo”, Annalisa Paliotta, ha presentato in questi giorni un’interrogazione a risposta scritta indirizzata al sindaco della città fluviale, Anselmo Rotondo, e all’Assessore alla Pubblica Istruzione, Armando Satini.

Oggetto del documento è l’avvio urgente dell’iter di accesso al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), nell’ambito del Pon (Programma Operativo Nazionale) “Per la Scuola” 2014-2020. A disposizione ci sono 330 milioni di euro dal Ministero dell’Istruzione, che, una volta assegnati, potrebbero essere utilizzati per la messa in sicurezza degli istituti scolastici di Pontecorvo.

“Non facciamoci trovare impreparati – sottolinea Annalisa Paliotta – sarebbe anzi auspicabile che l’Amministrazione comunale, oltre a preoccuparsi di accedere all’iter per la ripartizione dei contributi, convochi al più presto una commissione che affronti la questione della sicurezza delle scuole e la ripartenza del sistema educativo del nostro comune.

Un incontro – confronto al quale dovranno partecipare anche i Dirigenti Scolastici e i Rappresentanti di Istituto. Con la riapertura dell’attività didattica, che nel Lazio è stata programmata in presenza il 14 Settembre, anche insegnanti e operatori scolastici hanno diritto ad essere tutelati”.

