Pontecorvo (FR) – Santopietro: “Primarie, la scelta migliore per dare voce ai cittadini”

Apprendo con entusiasmo l’idea di proporre le primarie civiche per la scelta del candidato Sindaco a Pontecorvo. Questa è sicuramente la strada più logica e giusta per avvicinare il cittadino alla politica, coinvolgendolo nella scelta del candidato anziché imporlo dall’alto. Mi fa piacere che la Dott.ssa Paliotta abbia già aperto alla possibilità delle primarie ed auspico che anche gli altri gruppi politici, di tutte le aree ed estrazioni, sposino questa soluzione. Mai come oggi, il paese ha bisogno di unione e compattezza per presentare alla cittadinanza quel progetto politico alternativo tanto atteso, che si contrapponga all’amministrazione uscente dopo i risultati fallimentari di questi cinque anni. L’idea che il candidato Sindaco alle prossime elezioni possa essere scelto dai cittadini, rappresenta un’occasione importante per raggiungere una sintesi che ponga al primo posto il bene comune e non la ricerca del ritorno elettorale. Per questi motivi mi auguro che tutte le forze politiche e sociali del paese, aderiscano alle primarie civiche per la scelta del candidato Sindaco, per ridare a Pontecorvo quella dignità che finalmente merita.

Ivan Santopietro (Dirigente Provinciale e Membro dell’Assemblea Nazionale di Fratelli d’Italia)

