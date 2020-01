Pontecorvo (FR) – S i finge addetta del comune per entrare in un’abitazione e ruba monili in oro

In Pontecorvo, il personale del locale Comando Stazione Carabinieri, nel corso di specifica attività info-investigativa , intrapresa a seguito di un furto di “monili in oro” e consumato di in data 9 dicembre u.s., all’interno di un’abitazione di proprietà di una 75 enne del luogo, deferiva in stato di libertà una 23enne di Pescara, poiché resasi responsabile del furto aggravato, subito dalla denunciante.Le attività di Polizia Giudiziaria poste in essere dai militari operanti permettevano di accertare che la ragazza, fingendosi un’addetta del comune, distraeva la povera vittima, permettendo così ad una seconda persona ( al momento rimasta ignota) di entrare all’interno della sua abitazione ed asportare degli oggetti in oro.Grazie ad un’attenta ricostruzione dei fatti e dalla descrizione fornita, i militari sono riusciti ad individuare una delle due donne ed a deferirla alla competente A.G..

