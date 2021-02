Pontecorvo (FR) – Rione Pastine, ancora lavori per la riqualificazione

“Prosegue il lavoro costante per la riqualificazione del Rione Pastine: il parcheggio in zona Stazzoni è stato ultimato, a piazza Annunziata si è alle battute finali e poi si asfalterà, ci sarà la posa delle panchine, l’erba nelle aiuole e il Parco dei Monti Aurunci ci donerà le piante ornamentali. Le sponde del Liri sono ritornate a vivere dopo la pulizia e la messa in sicurezza.

Ora completiamo l’opera con l’affidamento del contratto per i lavori di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza e

rifacimento dei marciapiedi nella piazza di accesso in Via Fontana Stazzoni e la sistemazione idraulica di Piazza Annunziata alla società Oconi Piattaforme per complessivi Euro 29.809,49. Ci preme precisare che la sistemazione idraulica nella zona adiacente la Chiesa è un problema trentennale, per il quale avevamo preso un impegno con i cittadini e ora i realizza. Questi sono infatti, il nostro impegno e la determinazione che, ogni giorno, mettiamo nella gestione della cosa pubblica”.

Lo affermano in una nota congiunta il sindaco Anselmo Rotondo e l’assessore ai lavori pubblici Gianluca Narducci.

COMUNICATO STAMPA

