Pontecorvo (FR) – Riduzione Retta asilo nido

Il 2020 si apre con una bella notizia per le famiglie che usufruiscono dell’asilo nido comunale. L’amministrazione comunale ha abbassato, grazie a un finanziamento regionale, la retta mensile.

In media, al di là del reddito familiare, verranno risparmiati in maniera lineare 33.euro mensili a famiglia, che calcolate su base annua, undici mesi di frequenza, superano le 350 euro.

“Si tratta – ha spiegato l’assessore alla pubblica istruzione Armando Satini- di un provvedimento lineare, vale a dire che riguarderà tutte le famiglie che usufruiscono dell’asilo nido comunale. Un provvedimento che riguarderà l’anno scolastico 2019-2020 grazie a un finanziamento di oltre 16 mila euro ottenuto dalla regione Lazio.

L’obiettivo è di rendere stabile tale provvedimento anche per gli anni successi. Questo risultato si aggiunge all’abbassamento delle rette che io volli all’inizio del nostro mandato elettorale.”

“Ringrazio- ha aggiunto il sindaco Anselmo Rotondo- l’assessore alla pubblica istruzione Armando Satini per l’obiettivo raggiunto.

Un impegno quotidiano grazie al quale le famiglie beneficheranno della riduzione della retta mensile, ciò per favorire tutti i nuclei familiari e dare loro un aiuto concreto”.

COMUNICATO STAMPA

