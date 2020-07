Pontecorvo (FR) – Resistenza ed oltraggio a P.U.: denunciato un 65enne

Nella mattinata odierna, in Pontecorvo, i militari dell’Aliquota Radiomobile della locale Compagnia Carabinieri, deferivano in stato di libertà un 65enne di Roccasecca (già censito per reati contro il patrimonio, la persona e la pubblica amministrazione), perché responsabile di “resistenza ed oltraggio a P.U.”.Il prevenuto, in evidente stato di alterazione psico-fisica, verosimilmente dovuta all’abuso di alcool, al controllo impostogli dagli operanti nei pressi di un bar del centro di Aquino, tentava di sottrarsi all’identificazione, inveendo contro i militari e pronunciando loro frasi offensive ed oltraggiose.

