Pontecorvo (FR) – Parcheggiatore abusivo presso la Casa della Salute: 43enne denunciato per truffa

Nella decorsa giornata in Pontecorvo, i militari della locale Stazione deferivano in stato di libertà un 43enne del luogo per “truffa”. L’attività di indagine svolta dai militari operanti in collaborazione con il personale dell’Agenzia delle Entrate di Cassino a seguito di segnalazione da parte di alcuni cittadini pontecorvesi, permetteva di appurare che il predetto, titolare di regolare partita iva, svolgeva l’attività di parcheggiatore presso la Casa della Salute di quel centro, in assenza di specifica autorizzazione da parte dell’Ente a cui è demandata la gestione della citata struttura sanitaria, intascando dagli ignari automobilisti la somma di euro 1 a vettura.

comunicato stampa – foto web