Pontecorvo (FR) – Maltempo, ore di lavoro per la Protezione civile

Qui i violenti nubifragi hanno trasformato le le strade in torrenti. Sulla strada provinciale numero 628 per Pico, in particolare, gli uomini della Protezione civile di Pontecorvo hanno messo in sicurezza alcuni tratti. Interventi ci sono stati anche in contrada San Cosma e Melfi di Sotto. “Grazie ai volontari della Protezione civile che, anche nella giornata di ieri, sono stati in prima linea per garantire la sicurezza ai cittadini sulle strada. Un grazie all’assessore Nadia Belli e alla coordinatrice del gruppo Catia Prata”, sono state le parole del sindaco di Pontecorvo Anselmo Rotondo.

COMUNICATO STAMPA

