Pontecorvo (FR) – L’opposizione chiede la riapertura del presidio ospedaliero Pasquale del Prete

Abbiamo protocollato la settimana scorsa la mozione con la quale abbiamo chiesto la riapertura del presidio ospedaliero Pasquale del Prete di Pontecorvo. Sollecitiamo che la stessa venga discussa in Consiglio comunale , con urgenza, entro questa settimana. Auspichiamo che anche Anselmo Rotondo e la sua maggioranza votino a favore della mozione dimostrando senso di responsabilità in questo drammatico momento di emergenza sanitaria. Facciamo appello anche alle amministrazioni comunali del territorio affinché approvino anche loro con urgenza la mozione in modo da inviarla subito agli enti competenti ai quali già abbiamo inoltrato il nostro appello.

I consiglieri comunali del comune di Pontecorvo Francesca Gerardi, Paolo Renzi, Gabriele Tanzi, Annarita Sardelli

