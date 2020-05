Pontecorvo (FR) – Liberati i 22 volatili di specie protetta sequestrati nei giorni scorsi

Nella mattinata odierna in località Monte Menola di Pontecorvo, i militari del NORM della locale Compagnia, unitamente a quelli della Stazione Forestale di Pontecorvo, a conclusione di attività investigativa che nei giorni scorsi aveva portato alla denuncia in stato di libertà di un 42enne del luogo per “coltivazione e detenzione illecita di sostanza stupefacente del tipo canapa indiana e detenzione illecita di volatili di specie protetta”, hanno liberato i 22 volatili di specie protetta che erano stati trovati all’interno di piccole gabbie custodite nel garage del denunciato.

