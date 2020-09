Pontecorvo (FR) – Lettera inizio anno scolastico del sindaco Rotondo

Cari studenti,

per Voi, per le Vostre famiglie, e per tutto il personale della scuola stamattina è risuonata la prima campanella. Un momento tanto atteso dopo il periodo di lockdown, un periodo che ha segnato e segna la vita di tutti noi e di tutta la comunità.

I dirigenti, gli insegnanti e il personale tutto delle scuole, in piena e proficua collaborazione con l’amministrazione comunale, hanno profuso ogni impegno per ripartire e farlo in piena sicurezza. Si riparte con nuove è importanti regole, ma tanto è l’entusiasmo e la determinazione nel voler superare la pandemia.

Oggi l’invito che rivolgo a tutta la comunità scolastica pontecorvese è di rispettare minuziosamente ogni indicazioni fornita dalla dirigenza scolastica.

L’istruzione è uno dei pilastri della nostra Democrazia è l’ossigeno della libertà. La Scuola, assieme alle famiglie, svolge un ruolo centrale. È tra i banchi di ogni istituto che cresce il cittadino di domani, l’istituzione scolastica è il terreno fertile dove coltivare la cultura della legalità e il rispetto delle regole.

L’amministrazione comunale c’è, massima è stata l’attenzione alle scuole nei primi 5 anni di amministrazione, ora siamo pronti a fare nuovamente la nostra parte anche nel prossimo quinquennio. Un particolare ringraziamento lo rivolgo alle famiglie che in questi mesi hanno dimostrato amore puro verso i propri figli e verso la comunità. C’è stato il pieno rispetto delle disposizioni è piena sintonia con le scuole. Grazie!

Rivolgo a Voi tutti un augurio di buon anno scolastico.

Il sindaco Anselmo Rotondo