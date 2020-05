Pontecorvo (FR) – In due denunciati per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Ieri, in Pontecorvo, personale del locale Comando Stazione Carabinieri, nel corso di un predisposto servizio per il controllo del territorio, finalizzato a contrastare il consumo e lo spaccio di sostanze stupefacenti, deferiva in stato di libertà due persone, un 28enne (gravato da vicende penali in materia di armi e di stupefacenti ed avvisato orale) e la sua convivente, 34enne, disoccupata, incensurata, poiché resisi responsabili del reato di “detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente”.Gli stessi, a seguito di un controllo e di successiva perquisizione personale (che dava esito negativo), poi estesa presso la loro abitazione poiché palesavano un ingiustificato nervosismo, venivano trovati in possesso di due barattoli contenenti gr. 33 circa di sostanza stupefacente del tipo “marijuana”, occultati in una borsa tenuta all’interno di un armadio della loro camera da letto. Quanto rinvenuto veniva contestualmente sottoposto a sequestro.

comunicato stampa