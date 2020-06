Pontecorvo (FR) – Imu, Annalisa Paliotta chiede lo slittamento del pagamento al 30 settembre

La posticipazione del pagamento dell’Imu a Pontecorvo, come annunciato dal sindaco Anselmo Rotondo, che nei giorni scorsi ha annunciato l’importante novità, ha portato il consigliere comunale di minorenza, Annalisa Paliotta, a chiarire un aspetto importante e che potrebbe sostenere ancor più i commercianti in difficoltà: lo slittamento del pagamento della tassa al 30 settembre come previsto anche da una circolare diramata dal Direttore delle Finanze. “Abbiamo appreso che Rotondo tramite nota indirizzata alla società di riscossione TreEsse avrebbe inviato una richiesta di concessione di differimento rispetto alla data di scadenza della rata di acconto IMU posticipandola al 31 luglio. Un gesto importante che, peccato, non sia stato oggetto di delibera. Sorvolando sul metodo del sindaco, è opportuno chiarire che io, Annalisa Paliotta, in qualità di consigliere comunale, ho inviato una richiesta all’Ufficio Protocollo tramite Posta Certificata ieri sera con la proposta di convocare la giunta con urgenza per deliberare la proroga del pagamento dell’anticipo IMU al 30 Settembre. Perchè quello che il Sindaco fa passare con una ‘concessione’ è in realtà un atto dovuto. E non sono io a dirlo ma è scritto nella circolare a firma del direttore delle Finanze, Fernando Lapecorella. Quindi i cittadini in difficoltà possono essere ulteriormente sgravati da questo peso economico fino al 30 settembre, per la quota di competenza del Comune. Rotondo avrebbe posticipato di un mese il pagamento. Troppo poco. La delibera avrebbe consentito la proroga e messo al riparo i cittadini da eventuali rischi di sanzioni e interessi. L’amministrazione ha tempo fino al 15 giugno e quindi la convocazione va fatta subito. Inoltre io credo che sia il caso di pensare ad un abbassamento delle aliquote al fine di aiutare ancora di più i cittadini in difficoltà. L’emergenza Covid ha piegato in due una nazione senza sconti per nessuno ma un’amministrazione comunale ha il compito di cogliere tutte le possibilità in modo corretto, determinato e preciso.

Correlati