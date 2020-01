Pontecorvo (FR) – Il Reparto di Degenza Infermieristica e il Presidio Ambulatoriale Territoriale rimarranno alla Casa della Salute

La notizia arriva dall’amministrazione comunale di Pontecorvo, nella persona del sindaco Anselmo Rotondo e dell’assessore alla sanità Gianluca Narducci i quali, in questi giorni, sono rimasti in stretto contatto con il direttore generale dell’Asl di Frosinone Stefano Lorusso affinché si portasse a termine l’importante stabilizzazione dei servizi presso la Casa della Salute di Pontecorvo. Così è stato.

“È una notizia che tutti aspettavamo che è arrivata grazie ad un preciso impegno del direttore generale Stefano Lorusso con il quale siamo rimasti in stretto contatto in tutti questi giorni in cui si doveva decidere se rendere stabile, effettivo, il reparto di degenza infermieristica e presidio ambulatoriale territoriale.

Ieri sera è arrivata una buona notizia perché c’è stata la firma presso l’Asl di Frosinone. Questo rappresenta un passo importante, non rinnovare detti servizi per il futuro avrebbe significato chiude per sempre la struttura sanitaria di Pontecorvo. Ma a Pontecorvo arriverà anche uno Pneumologo ospedaliero e un altro Radiologo per potenziare i servizi.

Noi dopo la chiusura dell’ospedale di Pontecorvo avvenuto nel 2010 questo non ce lo potevamo permettere e non potevamo assolutamente tralasciare l’impegno preso con la cittadinanza tutta. Sappiamo benissimo di non avere più un Ospedale come tutti lo ricordiamo e per il quale il sottoscritto, assieme a tanti cittadini, si è battuto in prima persona, ma questo è l’obiettivo che potevamo raggiungere lo abbiamo raggiunto. Ovviamente non ci fermeremo e andremo avanti per portare sempre più servizi che possano essere utili a tutti i cittadini-utenti”. Lo dichiara l’assessore alla Sanità Gianluca Narducci.

“Quella che abbiamo appreso è stata una bellissima notizia, ricordiamo che solo qualche anno fa l’ospedale era stato chiuso e che noi nel nostro programma abbiamo detto chiaramente di voler massimizzare l’impegno della sanità. In questi anni tanti obiettivi sono stati raggiunti e questo va riconosciuto senza ombra di dubbio all’assessore alla sanità Gianluca Narducci che instancabilmente, assieme a me, ha portato avanti gli obiettivi da raggiungere. Ringrazio pubblicamente l’assessore Narducci ma anche e soprattutto il direttore generale Stefano Lorusso per aver mantenuto un impegno con l’amministrazione comunale di Pontecorvo e quindi con tutti cittadini di Pontecorvo”. Ha dichiarato il sindaco Anselmo Rotondo.

COMUNICATO STAMPA