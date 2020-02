Pontecorvo (FR) – Il direttore generale e il direttore sanitario dell’Asl di Frosinone, insieme al direttore amministrativo, hanno fatto visita alla Casa della Salute

Il direttore generale dell’Asl di Frosinone,Stefano Lorusso, assieme al direttore sanitario Asl Patrizia Magrini e al direttore amministrativo Pietrapaola D’Alessandro, ha fatto visita alla Casa della Salute di Pontecorvo. Accompagnato dal sindaco Anselmo Rotondo e dall’assessore alla sanità Gianluca Narducci ha visitato la struttura sanitaria di Pontecorvo e incontrato i dipendenti. .“Nel corso della visita abbiamo illustrato al direttore generale dell’Asl di Frosinone e agli altri dirigenti le maggiori criticità legate alla gestione della Casa della Salute di Pontecorvo.Abbiamo spiegato loro la necessità di avere maggiori professionisti, nello specifico uno pneumologo, un medico radiologo e il potenziamento del servizio di cardiologia. E’ rimasto molto soddisfatto della struttura di Pontecorvo e ha detto che lavoreremo di concerto con l’amministrazione per potenziare questa splendida struttura.Abbiamo parlato, inoltre, di un centro Alzheimer diurno e dei percorsi diagnostici terapeutico assistenziali.Occorre, anche, utilizzare e mettere in pratica i progetti di riconversione delle sale operatorie. Per quanto riguarda la Radiologia è stata data disponibilità all’acquisto di un nuovo mammografo,Il linea generale è stata espressa, dal direttore generale, massima soddisfazione per la struttura di che rappresenta la prima Casa della Salute nel Lazio per servizi e per numeri erogati alla popolazione. La Casa della salute ricordiamo è un elemento fondamentale per decongestionare gli ospedali di pronto soccorso dove occorre andare solo per casi gravi. La risposta della sanità oggi e quella dell’assistenza continua in strutture come quella di Pontecorvo, dove i pazienti vengono presi in carico e accompagnati per evitare di ricorrere agli ospedali per acuti. Ringraziamo il dottor Lorusso per la continua collaborazione e rivolgiamo gli auguri di buon lavoro al neo direttore amministrato Asl Frosinone”. Lo rendono noto il sindaco Anselmo Rotondo e l’assessore alla Sanità Gianluca Narducci.

COMUNICATO STAMPA

Correlati