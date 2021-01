Pontecorvo (FR) – Guida senza patente: denunciato

Nella giornata di ieri, i Carabinieri del NORM della Compagnia di Pontecorvo hanno deferito in stato di libertà un 25enne di San Giorgio a Liri, già censito per reati contro la persona, poiché resosi responsabile del reato di “guida senza patente”. In particolare, i militari operanti sorprendevano il giovane in San Giorgio a Liri alla guida di un’autovettura sprovvisto della patente di guida poiché mai conseguita, con l’aggravante della recidività nell’ultimo biennio.

COMUNICATO STAMPA – FOTO ARCHIVIO

