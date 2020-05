Pontecorvo (FR) – Gabriele Tanzi e Paolo Renzi: ” E’ ora di ripartire perché non c’è più tempo da perdere.”

Non c’e’ piu’ tempo da perdere. Come consiglieri comunali chiediamo a gran voce una discussione seria e aperta tra gli amministratori del territorio del Cassinate. Gia’ 13 circoli del Pd hanno manifestato la volonta’ di un dibattito dal quale scaturiscano proposte serie e concrete. Un appello al PD Provinciale: occorre adottare nuovamente la politica dell’ascolto e della partecipazione attiva , uscire tra la gente come accadeva un tempo, confrontarsi con gli amministratori e con i cittadini. Abbiamo da tempo lanciato inascoltato la volonta’ di discutere, tra le tante problematiche, di rifiuti, sanità, lavoro, occupazione giovanile e TAV . Siamo convinti che dopo l’emergenza coronavirus nulla sara’ piu’ come prima. Gli amministratori , nel superiore interesse dei cittadini meritano maggiore attenzione , sostegno e partecipazione al fine di consentirgli di svolgere proficuamente il proprio ruolo e avere la forza di contrastare le iniziative demagogiche e populiste di taluni personaggi che speculano soltanto per fini personali e non amministrativi. Guardiamo attorno: L’ attuale governance del Cosilam ridotta ad un mero accordo di spartizione di poltrone bipartisan si sta dimostrando inutile, poche idee, peso politico ininfluente e progetti evanescenti. La SAF, grande intuizione dell’epoca, è oggi piegata su se stessa, ancora non ha saputo spiegare i gravi ritardi di programmazione per la riconversione a fabbrica dei materiali e la sudditanza nei confronti Roma, dei suoi rifiuti e del suo sindaco incapace. Noi ovviamente ci

siamo opposti e continueremo ad opporci in ogni modo e con ogni iniziativa all’ampliamento della discarica di Roccasecca. Quanto alla sanità vogliamo risposte sul potenziamento della Casa della salute di Pontecorvo e sul sistema sanitario e di emergenza del territorio. Attendiamo risposte anche sul problema dei trasporti, specie il trasporto ferroviario. La fase congressuale provinciale del Pd è ferma su un binario morto, il congresso, seppur sospeso, aveva individuato un candidato unitario, dal quale ci saremmo aspettati una presa di posizione importante nel traghettare il partito durante questa fase e fino alla celebrazione del congresso stesso, invece, noi amministratori siamo stati lasciati soli, senza una guida nel momento di maggior bisogno e senza risposte alle svariate istanze presentate all’ attenzione dei nostri rappresentanti che ricoprono alte cariche negli enti sovraordinati.

E’ ora di ripartire perché non c’è più tempo da perdere. #adessoomaipiu’

Gabriele Tanzi e Paolo Renzi consiglieri comunali di Pontecorvo