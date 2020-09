Pontecorvo (FR) – Gabriele Tanzi e la lista “Il Ponte” a S. Oliva: “Una ricchezza non sfruttata, turismo, agricoltura e servizi le priorità”

La contrada di S. Oliva ha ospitato il candidato a sindaco di Pontecorvo Gabriele Tanzi, insieme ai componenti della lista “Il Ponte”. Nel suggestivo scenario della piazza della graziosa località a confine con Esperia, si è svolto il comizio alla presenza di tanti cittadini.

A prendere per prima la parola, la candidata di zona Maria Palombo. La giovane e determinata insegnante, con idee chiare e cariche di passione, ha evidenziato lo stato di disagio che vivono i residenti, dimenticati dall’amministrazione. “Eppure questo luogo è ricco di potenzialità – ha spiegato la Palombo. E via a tutta una serie di idee che puntano a valorizzare la cultura, il turismo, l’agricoltura. “Abbiamo un paesaggio unico, prodotti della terra fantastici, dovremmo metterli a sistema, facendo leva sulle risorse regionali ed europee per creare un’offerta turistica capace anche di recuperare le tante abitazioni vuote con l’albergo diffuso. Senza contare che occorre sostenere i tanti agricoltori che sono lasciati da soli”.

Poi è toccato a Giuliana Sardelli. Anche il segretario del Pd ha voluto rimarcare questi aspetti, evidenziando uno dei temi che da sempre ha caratterizzato il suo impegno politico: la promozione della cultura, della tradizione, della storia di Pontecorvo. “Non mi stancherò mai di farlo, perché credo che Pontecorvo meriti molto, molto di più”.

A seguire, l’intervento di un tecnico, il direttore del Gal Monti Aurunci e presidente della Elp Coop, Matteo Salvadori, che ha parlato delle opportunità per la promozione della filiera agroalimentare del territorio.

Non sono mancati nemmeno gli spunti offerti, come al solito, da Paolo Renzi.

Prima della conclusione del candidato a sindaco Gabriele Tanzi, è intervenuto anche il vicepresidente della Provincia Luigi Vacana: “Gabriele è un motore inesauribile di idee, un caterpillar. Insieme ai tanti giovani di questa lista può essere una svolta per il futuro di Pontecorvo. Sosteniamolo, votiamolo”.

A concludere, l’intervento, sempre ricco di spunti, di Gabriele Tanzi: “Continuiamo la nostra campagna elettorale all’insegna dei progetti e dei programmi. Sono gli aspetti che interessano di più ai cittadini. E’ questo il nostro modo di fare. Anche a S. Oliva abbiamo avuto riscontro. Questa contrada è l’esempio delle potenzialità della nostra terra, purtroppo non sfruttate. Turismo, agricoltura e servizi le priorità sulle quali vogliamo agire”.

COMUNICATO STAMPA