Pontecorvo (FR) – Furto in abitazione, denunciato 25enne

Nella mattinata odierna i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Pontecorvo hanno deferito un 25enne di Esperia, già censito per reati contro il patrimonio e violazione legge sugli stupefacenti, per “furto in abitazione”. Il 25enne, nella serata di ieri, si era introdotto all’interno di un appartamento, sito nel paese al secondo piano, asportando tre coltelli ma accortosi che stava rincasando il proprietario, per non farsi sorprendere, decideva di utilizzare il balcone del bagno per scappare, ma cadeva rovinosamente da quasi sei metri. I Carabinieri intervenuti sul posto trovano la persona ferita e, pertanto, chiedevano l’immediato intervento dei sanitari del 118 che disponevano il ricovero del 25enne presso l’Ospedale di Cassino e, successivamente, considerate le gravi lesioni riportate, il trasporto in codice rosso con prognosi riservata presso l’Ospedale di San Giovanni Addolorata di Roma. Il soggetto lo scorso 7 agosto in Pontecorvo era già stato denunciato dai militari della locale Compagnia per tentato furto di autovettura.

COMUNICATO STAMPA – FOTO ARCHIVIO

Correlati