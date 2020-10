Pontecorvo (FR) – Furto di un portafogli: denunciato 21enne

Ieri, in Pontecorvo, personale del locale Comando Stazione Carabinieri, a seguito di specifica attività info-investigativa, intrapresa a seguito di una denuncia di furto sporta da un 39enne (residente in Cassino ma domiciliato in Esperia), deferiva in stato di libertà un 21enne di residente nella “Città Martire” e gravato da vicende penali per reati contro il patrimonio ed in materia di stupefacenti, poiché ritenuto responsabile del “furto di un portafogli”, contenente la somma di Euro 35 (oltre che vari documenti), avvenuto nell’agosto scorso all’interno di una pizzeria a Cassino ai danni del denunciante. A seguito dell’attività d’indagine intrapresa nell’immediatezza dell’atto di denuncia, i militari operanti, addivenivano all’identificazione del giovane quale “autore” dell’atto delittuoso in argomento, il quale approfittando di un momento di distrazione del denunciante, prendeva il suo portafoglio lasciato appoggiato sul bancone di mescita, per poi assicurarsi la fuga allontanandosi velocemente dal luogo.

COMUNICATO STAMPA

