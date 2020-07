Pontecorvo (FR) – Furto aggravato: arrestato 41enne

Nella giornata di ieri, in Pontecorvo, i militari dell’Aliquota Radiomobile della locale Compagnia Carabinieri, traevano in arresto un 41enne, residente a Napoli, con numerosi precedenti per reati contro il patrimonio, poiché resosi responsabile di “furto aggravato”.L’uomo, nelle prime ore della mattina, all’interno dell’area di servizio Casilina, ubicata nel comune di Castrocielo, lungo l’autostrada A1, approfittando dell’assenza temporanea del proprietario di un’autovettura ivi parcheggiata, frantumava il vetro dello sportello posteriore del mezzo e, dall’interno, asportava due zaini contenenti effetti personali, per poi fuggire a bordo del proprio veicolo. L’immediato dispositivo attuato dagli operanti, a seguito di richiesta di intervento formulata dalla vittima al 112, consentiva di intercettare e bloccare l’indagato, il quale, uscito dal tratto autostradale, cercava di dileguarsi nelle campagne limitrofe di Pontecorvo. L’accurata ed immediata perquisizione veicolare, effettuata a carico del prevenuto, consentiva di rinvenire nella sua disponibilità la refurtiva, nonché un involucro contenente circa grammi 100 di marijuana e vari attrezzi, quali cacciaviti e forbici, atti allo scasso. A seguito di ulteriori accertamenti, i militari segnalavano l’uomo alla Prefettura di Frosinone in quanto sprovvisto della patente di guida sospesagli, mentre l’auto veniva sottoposta a sequestro amministrativo perché priva di copertura assicurativa. Al termine delle formalità di rito, ricorrendone i presupposti di legge, allo stesso veniva altresì notificato l’avvio del procedimento amministrativo finalizzato all’emissione del Foglio di Via Obbligatorio, con divieto di ritorno nel comune di Pontecorvo per anni tre.L’arrestato, come disposto dall’A.G., veniva tradotto presso la Casa circondariale di Cassino in attesa del rito direttissimo.

