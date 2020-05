Pontecorvo (FR) – Emergenza Covid 19, interventi di sostegno economico straordinario per le attivita’ commerciali

I sottoscritti consiglieri comunali Paolo Renzi, on. Francesca Gerardi, Gabriele Tanzi, Annarita Sardelli e Natascia Di schiavi Iorio propongono di erogare un contributo a fondo perduto di carattere straordinario ed una tantum, a favore dei titolari delle attivita’ commerciali di Pontecorvo che siano state sospese dai DPCM che si sono succeduti in questo periodo di emergenza sanitaria. La nostra proposta è volta a sostenere le attivita’ commerciali nell’intento di scongiurare una situazione di crisi irreversibile delle stesse, con inevitabili ripercussioni negative per l’intero tessuto sociale della Citta’ di Pontecorvo.Precisiamo che ciò è possibile anche sotto il profilo tecnico creando un capitolo di spesa specifico per l’emergenza covid-19Confermiamo la disponibilita’ per perfezionare qualsiasi atto rivolto al sostegno di tutte le attività svolte nella città di Pontecorvo nel settore commerciale, anche a tutela dell’occupazione.

Comunicato stampa a firma dei consiglieri comunali Paolo Renzi, on. Francesca Gerardi, Gabriele Tanzi, Annarita Sardelli e Natascia Di Schiavi Iorio

