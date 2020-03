Pontecorvo (FR) – Emergenza coronavirus, Sindaco Rotondo:”La nostra proposta di attivare l’ospedale riunito Cassino-Pontecorvo”

E’ stata rinnovata ( dopo le lettere inviate il 6 marzo e il 15 marzo) la richiesta di apertura dell’ospedale Pasquale Del Prete di Pontecorvo.

Tale richiesta alla luce del fatto che si stanno riaprendo reparti di malattie infettive presso la casa della Salute di Gaeta, si sta riaprendo presso la Columbus di Roma posti letto per la terapia intensiva e posti letto di area medica presso l’ospedale di Alatri per decongestionare l’ospedale di Frosinone, e visto che il presidente della Regione Lazio Zingaretti e l’assessore alla sanità Alessio D’amato ha annunciato da un pezzo l’uscita dal commissariamento della sanità. Visto l’emergenza del momento visto che in Cina hanno aperto un ospedale in 10 giorni a Milano stanno pensando la stessa cosa .

Ma soprattutto visto che in passato la Provincia più saccheggiata con la chiusura di ben 7 ospedali, compreso il glorioso ospedale Del Prete, è stata la nostra Provincia.

La nostra proposta di attivare l’ospedale riunito Cassino-Pontecorvo concentrando l’area dell’emergenza a Cassino ( con maggiori posti letto di terapia intensiva, chirurgia cardiologia maggior posti di osservazione breve) e spostare l’area medica a Pontecorvo. In questo modo si si decongestiona l’ospedale di Cassino. Già in regione abbiamo di questo esempi diversi come in provincia du latina esiste l’ospedale riunito Terracina – Fondi.

Il nostro un appello è a tutte le forze politiche di maggioranza e di opposizione.

In questo momento di difficoltà sanitaria siano uniti per la stessa causa il bene di questa provincia e di adoperino per migliorare la sanità pubblica che ripeto troppo già abbiamo pagato scelte scellerate che oggi ancora stiamo pagando il prezzo.i cittadini di questa provincia meritano una sanità migliore non siamo cittadini di serie b.

La struttura sanitaria di Pontecorvo ex ospedale Del Prete con tutto il rispetto vi sono poche strutture di questo livello nella regione lazio.

In questi anni per la ristrutturazione sono stati investiti diversi milioni di euro.

Ci sono ancora le sale operatorie nuove inaugurate e costate alle tasche dei cittadini circa tre milioni di euro e dopo circa un anno e mezzo chiuse. Qualche mese fa é uscito il progetto definitivo per un milione e mezzo per la ristrutturazione della struttura. In questi giorni i cittadini

di tutto il territorio ci stanno chiedendo a gran voce la riapertura dell’ospedale Del Prete già una settimana fa abbiamo chiesto questo in una nota inviata dal premier Conte, al ministro Speranza, al presidente Zingaretti e all’assessore alla sanità Alessio D’amato e al direttore generale Lorusso. Ribadiamo la stessa cosa, con il progetto dell’ospedale riunito, e facciamo anche un appello a tutti gli esponenti politici regionali e nazionali di questa provincia che non ci lascino soli in questa giusta battaglia.

Invito anche il presidente della consulta alla sanità della provincia di Frosinone e il dottor Ottaviano ad intercedere per questa giusta causa e lo ringrazio perché qualche giorno fa già ha chiesto pubblicamente l’apertura dell’ospedale di Pontecorvo.

Il sindaco Anselmo Rotondo – l’assessore alla sanità Gianluca Narducci

