Pontecorvo (FR) – Domani l’ultimo saluto a Giovanni Falasca

Ieri sera, 24 gennaio 2021, è venuto a mancare presso la propria abitazione in via San Nicola 9, Giovanni Falasca di anni 50. Ne sanno il triste annuncio la moglie,il figlio,la madre,il padre,i fratelli, la sorella, i cognati,le cognate,gli zii,nipoti e parenti tutti. I funerali si svolgeranno domani,martedi 26 gennaio 2021, alle ore 11 presso la Basilica Cattedrale di San Bartolomeo in Pontecorvo.

La redazione di Liritv si unisce al dolore della famiglia.

