Pontecorvo (FR) – Detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente: denunciato 39enne

In Pontecorvo, i militari del NORM della locale Compagnia, deferivano in stato di libertà per il reato di “detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente”, un 39enne di Esperia, già censito per reati contro la persona, il patrimonio, in materia di armi e stupefacenti, nonché avvisato orale. Nel corso di un servizio di controllo del territorio finalizzato al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, i militari operanti, a seguito di perquisizione personale e domiciliare, rinvenivano nella disponibilità del denunciato sei involucri di cellophane con all’interno 5,15 grammi di “eroina”, cinque bilancini elettronici utilizzati pe il confezionamento delle dosi, nonché tre panetti di “mannitolo” (sostanza che viene utilizzata per “tagliare” gli stupefacenti), il tutto sottoposto a sequestro.

