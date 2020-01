Pontecorvo (FR) – Denunciato 40enne per truffa

Nella mattinata odierna in Pontecorvo i Carabinieri della locale Stazione deferivano un 40enne, residente nella provincia di Cosenza, per il reato di “truffa”. Le verifiche svolte dai militari operanti, scaturite dalla querela sporta da un 39enne di Aquino, consentivano di accertare che il denunciato, dopo aver acquistato uno smartphone sul un sito web, asserendo il malfunzionamento dell’apparecchio otteneva il rimborso di 350 euro dal venditore, non restituendo il cellulare e rendendosi irreperibile.

COMUNICATO STAMPA

Correlati