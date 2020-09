Pontecorvo (FR) – Denunciato 40enne per furto aggravato

Nella mattinata odierna, in Pontecorvo, i militari della locale Stazione Carabinieri, al termine di attività investigativa, deferivano in stato di libertà una 40enne di Roccasecca, con precedenti per reati contro la persona ed il patrimonio, per “furto aggravato”.Gli operanti, grazie alla descrizione della donna fornita dal denunciante ed alle immagini acquisite dalle telecamere presenti, identificavano la prevenuta quale autrice del furto di un telefono cellulare ai danni di un 77enne di Pontecorvo, avvenuto nei pressi della Stazione ferroviaria di Cassino. La denunciata, infatti, con la scusa di effettuare una chiamata urgente, chiedeva all’anziano di prestarle il cellulare dileguandosi subito dopo.

comunicato stampa – foto archivio