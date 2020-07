Pontecorvo (FR) – Denunciato 26enne per “coltivazione e detenzione illecita di sostanza stupefacente del tipo canapa indiana”.

Decorsa notte in Pontecorvo i Carabinieri della locale Stazione, congiuntamente ai colleghi della Stazione di Aquino, nell’ambito di un’attività finalizzata al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, hanno denunciato un 26enne, residente a Pontecorvo, per il reato di “coltivazione e detenzione illecita di sostanza stupefacente del tipo canapa indiana”. I militari operanti, nel corso di perquisizione domiciliare effettuata presso l’abitazione dell’indagato, nel terreno retrostante hanno individuato e sequestrato sei piante di canapa indiana, alte circa 130 cm. Nel medesimo contesto, il giovane è stato segnalato alla Prefettura di Frosinone quale assuntore di sostanze stupefacenti, in quanto nella sua camera da letto è stato rinvenuto un involucro contenente 0,2 grammi di marijuana e uno spinello della medesima sostanza.

comunicato stampa