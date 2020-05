Pontecorvo (FR) – Danneggiamento: denunciato 22enne del luogo

In Pontecorvo , i militari della locale Stazione, hanno deferito in stato di libertà per il reato di “danneggiamento”, un 22enne del luogo, già censito per reati contro il patrimonio e la persona. Gli accertamenti svolti dai militari operanti (grazie anche all’ausilio delle telecamere di videosorveglianza), hanno consentito di verificare che il predetto lo scorso 4 maggio, per futili motivi, causava il danneggiamento dei contenitori adibiti alla raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani installati in una via di quel centro.

Correlati