Pontecorvo (FR) – Coronavirus, positivo lavoratore del supermercato Gecop

In un post sulla pagina Facebook il sindaco di Pontecorvo, Anselmo Rotondo, comunica che un lavoratore del supermercato Gecop è positivo al coronavirus, il dipendente non risiede a Pontecorvo e non è al lavoro dal 12 settembre scorso. Riportiamo di seguito la nota integrale del sindaco Anselmo Rotondo, pubblicata sulla pagina Facebook.

“Carissimi concittadini, sono a comunicarvi dopo aver avuto contatti con l’Asl di Frosinone la positività di un lavoratore del supermercato Gecop.

Si tratta di un dipendente che non risiede a Pontecorvo e che non è stato a lavoro dal 12 settembre scorso. La Gecop tempestivamente ha adottato tutte le misure di precauzione.

Al momento non ci sono altre persone positive al Covid. Sono in corso, tuttavia, accertamenti sugli altri dipendenti.

L’Asl ci ha anche notiziati che per essere contagiati occorre un’esposizione senza mascherina con una persona positiva per più di 15 minuti. Cosa che, per la metodologia di vendita, non sarebbe avvenuta.

Seguono aggiornamenti.”

