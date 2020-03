Pontecorvo (FR) – Coronavirus, il sindaco chiude cimiteri e impianti sportivi

In applicazione dell’ultimo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, con il quale sono state ulteriormente inasprite le misure per il contenimento del contagio da coronavirus, ho ritenuto opportuno attuare misure nuove preventive sul territorio comunale. In particolare ho predisposto con apposite di ordinanze la chiusura dei cimiteri di Pontecorvo e di Sant’Oliva, allo stesso modo è stata disposta la chiusura di tutti gli impianti sportivi, anche quelli assegnati, fino al 3 aprile prossimo.

In riferimento ai mercati, il citato decreto prevede che siano preservati, quindi non sospesi, quelli a carattere ortofrutticolo, per cui il mercato settimanale del Lunedì è sospeso. Rimangono attivi i mercati del mercoledì e del venerdì.

C’è anche un’altra novità.

Il Comune di Pontecorvo mette a disposizione un servizio di assistenza per le categorie cosiddette fragili persone anziane o affette da patologie croniche o con stati di immunodepressione congenita o acquisita), che li possa seguire per le necessità quotidiane:

• Persone affette da patologie croniche o immunodepresse.

• Persone in stato di isolamento preventivo per contatto con soggetti contagiati dal coronavirus.

II servizio di assistenza del Comune consiste in quanto segue:

• Attività di consegna generi di prima necessità ( spesa alimentare)

• Attività di consegna farmaci

I numeri ed i nominativi del Gruppo di Protezione Civile Comunale a cui rivolgersi

sono i seguenti :

1) CELLULARE N. 3286577086 – Volontario Maggiacomo Marco Silvano

2) CELLULARE N. 3392682644 – Volontario Franco Lucio

3) CELLULARE N. 3494797011 – Volontario Colabove Giuseppe

