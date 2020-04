Pontecorvo (FR) – Controllo del territorio, misure anticovid: i risultati

I Carabinieri della Compagnia di Pontecorvo, nell’ambito dell’attività di controllo per il contenimento della diffusione del covid 19, hanno elevato 19 contravvenzioni nei confronti di persone delle quali 9 residenti in Pontecorvo, 1 in Ausonia, 2 in San Giorgio a Liri, 1 di Roccasecca e 5 di Arce. Nel medesimo contesto i Carabinieri di Esperia hanno elevato una sanzione amministrativa nei confronti di un 56enne residente nella provincia di Bergamo poiché diretto nel Comune di Mondragone (CE), presso l’abitazione dei genitori. Tutti venivano controllati a bordo delle proprie autovetture senza fornire una plausibile giustificazione, violando le prescrizioni imposte dal Decreto Legge.

comunicato stampa