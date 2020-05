Pontecorvo (FR) – Controllo del territorio, misure anticovid: ecco i risultati

I militari dei Reparti dipendenti della Compagnia, in Pontecorvo, Castrocielo, Arce e Roccasecca, hanno proceduto a sanzionare amministrativamente 14 persone le quali, nonostante i divieti imposti dal citato Decreto, sono state sorprese mentre si aggiravano a bordo delle proprie autovetture senza giustificato motivo o comprovate esigenze.Nel medesimo contesto, i Carabinieri della Stazione di Roccasecca hanno eseguito perquisizioni personali con esito negativo, nei confronti di tre giovani della zona (già censiti per reati contro il patrimonio, la persona, in materia di sostanze stupefacenti ed armi), dando esito negativo.

