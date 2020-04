Pontecorvo (FR) – Controllo del territorio, misure anticovid: 30 persone multate

Nel territorio del Comando Compagnia Carabinieri di Pontecorvo, venivano, sanzionate complessivamente 30 persone poiché, fermate mentre si aggiravano a piedi od a bordo di autovetture nelle vie dei comuni di residenza ( e lontano dalle loro abitazioni) , non fornivano una plausibile giustificazione rientrante nei casi di urgenza e necessità. In particolare due coniugi, giostrai, entrambi domiciliati in San Vittore del Lazio (FR), su segnalazione di alcuni cittadini di Castrocielo, sono stati sorpresi presso l’abitazione di alcuni familiari a pranzare.poiché, fermate mentre si aggiravano a piedi od a bordo di autovetture nelle vie dei comuni di residenza ( e lontano dalle loro abitazioni) , non fornivano una plausibile giustificazione rientrante nei casi di urgenza e necessità. In particolare due coniugi, giostrai, entrambi domiciliati in San Vittore del Lazio (FR), su segnalazione di alcuni cittadini di Castrocielo, sono stati sorpresi presso l’abitazione di alcuni familiari a pranzare.

comunicato stampa

Correlati