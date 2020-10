Pontecorvo (FR) – Controllo del territorio: i risultati

Continuano i controlli dei Carabinieri della Compagnia di Pontecorvo su tutto il territorio di competenza, finalizzati a prevenire e reprimere reati contro lo spaccio di sostanze stupefacenti. I Carabinieri della Stazione di Ceprano, in due diverse operazioni di polizia, segnalavano ai sensi dell’art.75 del D.P.R. 309/1990 un 46enne ed un 43enne, quest’ultimo già censito per spaccio di sostanza stupefacenti, entrambi del luogo. I militari, a seguito di perquisizioni personali, veicolari e domiciliari, rinvenivano nella disponibilità del 46enne sei involucri di cellophane contenenti complessivamente 3 grammi di “cocaina”, mentre nell’abitazione del 43enne tre bilancini di precisione, 9 grammi di “marijuana”, 1,4 grammi di “cocaina” ed 1 grammo di “hashish”. I Carabinieri della Stazione di Aquino segnalato al Prefetto di Frosinone ai sensi dell’art.75 del D.P.R. 309/1990 un 18enne di Castrocielo, già censito in materia di stupefacenti, poiché a seguito di perquisizione personale veniva trovato in possesso di uno spinello parzialmente consumato e 0,4 grammi di “hashish”

comunicato stampa