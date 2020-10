Pontecorvo (FR) – Controllo del territorio: i risultati

Nel pomeriggio di ieri, nell’ambito delle attività finalizzate anche al contrasto del fenomeno relativo al consumo e spaccio di sostanze stupefacenti, personale dipendente della Compagnia hanno proceduto a:

– in Arce , i militari della Stazione di Pico, nel corso del controllo di alcune persone segnalate aggirarsi nelle zone periferiche di quel centro, hanno denunciato in stato di libertà per “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti”, un 28enne cittadino britannico senza fissa dimora in Italia, poiché a seguito di perquisizione personale è trovato in possesso di grammi 4,12 di “marijuana” ben occultati all’interno del suo zaino, sottoposta a sequestro;

– in Esperia , militari della Stazione di Ausonia, hanno segnalato al Prefetto di Frosinone un 25enne residente a Coreno Ausonio (già censito per guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti e violazioni amministrative in materia di stupefacenti), poiché a seguito di perquisizione personale è stato trovato in possesso di grammi 1,23 di “hashish”, sottoposta a sequestro.

comunicato stampa