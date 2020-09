Pontecorvo (FR) – Controllo del territorio: i risultati

Nella decorsa notte, i Carabinieri della Compagnia di Pontecorvo hanno eseguito controlli su tutto il territorio di competenza, finalizzati a prevenire e reprimere i reati contro il patrimonio e lo spaccio di sostanze stupefacenti.Nel corso del servizio, sono stati identificati e segnalati alla Prefettura di Frosinone, quali assuntori, un 42enne di Pontecorvo, un 33enne di Ceprano ed un 25enne di Roccasecca, poiché trovati in possesso rispettivamente di gr. 0,29 di cocaina, gr. 0,8 di hashish ed una sigaretta artigianale, contenente tabacco e hashish.Lo stupefacente veniva sottoposto a sequestro.Nel medesimo contesto, i militari dell’Aliquota Radiomobile deferivano in stato di libertà un 31enne di Ceprano (già censito per violazione alle norme del C.d.S.), perchè sorpreso alla guida della propria autovettura con patente di guida revocata. Inoltre, lo stesso sottoposto ad accertamento mediante etilometro, risultava positivo con un tasso alcolemico di tre volte superiore alla norma.

comunicato stampa – foto archivio