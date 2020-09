Pontecorvo (FR) – Controllo del territorio: ecco i risultati

I Carabinieri della Compagnia di Pontecorvo, in tutte le articolazioni operative, nel corso di predisposto servizio per il controllo del territorio, hanno proceduto a segnalare agli organi competenti:

– per “detenzione di stupefacenti per uso personale”, due giovani, un 29enne della provincia di Caserta (già censito per reati inerenti gli stupefacenti) ed un 20enne di Ceprano, trovati in possesso rispettivamente di grammi 0,60 di “marijuana” e di grammi 0,5 di “hashish” il secondo, sottoposta a sequestro;

– due giovani di Aquino, per “inosservanza delle disposizioni in materia di contagio dal Covid-19”. Gli stessi venivano controllati nelle adiacenze di un bar senza indossare la mascherina;

– in San Giorgio a Liri , a seguito di perquisizione eseguito all’interno in una rimessa adiacente agli alloggi popolari (di cui sono in corso gli accertamenti per addivenire alla identificazione del suo utilizzatore), rinvenivano e sottoponevano a sequestro:

– una cabina armadio adibita a serra con lampade ultraviolette e ventilatori;

– tre piante di marijuana alte circa 50 cm;

– diversi involucri contenenti complessivamente gr.7 di marijuana;

– due piante già essiccate di marijuana del peso di gr.85;

– due bilancini elettronici;

– attrezzi vari idonei alla coltivazione;

– una pistola scacciacani marca bruni con nr.50 colpi a salve;

– un machete.

Nel corso del servizio venivano altresì controllati 51 automezzi, identificate 67 persone, accertate 10 violazioni al codice della strada e controllati 2 esercizi pubblici.

