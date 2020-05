Pontecorvo (FR) – Controllo contenimento Covid-19: i risultati

I Carabinieri della Compagnia di Pontecorvo, nell’ambito dell’attività di controllo per il contenimento della diffusione del Covid-19, hanno sanzionato amministrativamente 14 persone.

Tra i controllati 8 venivano controllati a bordo delle proprie autovetture senza fornire una plausibile giustificazione, mentre 6 venivano identificati nell’abitazione di un loro congiunto ove si erano recati per la ricorrenza del 1°maggio, violando le prescrizioni imposte dal Decreto Legge.

Nel medesimo contesto i Carabinieri di Aquino hanno notificato l’avvio del procedimento amministrativo per l’emissione del foglio di via obbligatorio, con divieto di ritorno per tre anni nel Comune di Aquino, ad un 23enne ed un 20enne di origini egiziane, residenti rispettivamente a Mondragone (CE) e Vasto (CH), ma domiciliati a Pontecorvo e Piedimonte San Germano.

COMUNICATO STAMPA

Correlati